Halkbank'tan Tarihi Galibiyet - Son Dakika
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Halkbank'tan Tarihi Galibiyet

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sir Sicoma Monini'yi yenerek play-off'a yükseldi.

30.01.2025 10:48
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Micah Ma'a, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini'yi yenmelerine ilişkin, "Tarifsiz bir mutluluk içindeyim. Sir Sicoma Monini takımını İtalya'da yendik." ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ma'a, deplasmanda iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Performansıyla mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen ABD'li pasör Ma'a, "Tarifsiz bir mutluluk içindeyim. Sir Sicoma Monini takımını İtalya'da yendik. Gruptan ikinci sırada çıktık ve ben MVP seçildim. Tüm bunlar için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Halkbank'ın yol haritası başarı hedefli olarak çizildi." değerlendirmesini yaptı.

Başkent temsilcisi, ikinci olarak play-off turuna yükseldi

Sir Sicoma Monini'ye gruptaki tek yenilgisini yaşatan Halkbank, D Grubu'nda dört galibiyet, iki mağlubiyetle ikinci sırayı alarak play-off turuna yükseldi.

Başkent ekibi, play-off turunda İtalya'nın Power Volley Milano takımıyla karşılaşacak.

Halkbank, rakibiyle ilk maçta 11-13 Şubat tarihlerinde Ankara'da, rövanşta ise 25-27 Şubat tarihleri arasında İtalya'da karşılaşacak.

Kaynak: AA

Halkbank, İtalya, ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

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