Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Meryem Tekol Pelenk
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samed Güneş, Anderson, Durruthy (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)
Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir Abdel Aziz, Lagumdzija, Mert Matic, Micah Ma'a ( Volkan Döne, İzzet Ünver, Gordon Perrin, Yunus Emre Tayaz, Aslan Ekşi)
Setler: 25-21, 21-25, 17-25, 25-14, 10-15
Süre: 114 dakika (26, 26, 24, 22, 16)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14'üncü haftasında başkent derbisinde Halkbank, konuk olduğu Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup etti - Son Dakika