Halter Türkiye Şampiyonası Ünye\'de Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Türkiye Halter Birinciliği müsabakaları, Ordu'nun Ünye ilçesinde devam ediyor.

Ünye Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 34 ilden 335 sporcu mücadele veriyor.

Müsabakaların ikinci gününde A kategorisinde 69, 77, 86 ve +86, B kategorisinde ise 63, 69, 53, 58, 77 ve +77 kilolardaki sporcular yarıştı.

Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Mertcan Albunar, AA muhabirine, müsabakaların fair-play çerçevesinde güzel bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Albunar, organizasyonda yer alan tüm sporculara başarılar dileyerek, müsabakaların güzel bir ilçede yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Albunar, "Son günde de iki sıklette müsabıklarımız olacak. Güzel bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Organizasyon yarın sona erecek.