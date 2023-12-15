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Halterde antrenör vize gelişim ve doping semineri Antalya'da yapıldı - Son Dakika
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Halterde antrenör vize gelişim ve doping semineri Antalya'da yapıldı

Türkiye Halter Federasyonu, antrenör vize gelişim ve doping seminerini Antalya'da gerçekleştirdi.

Halterde antrenör vize gelişim ve doping semineri Antalya\'da yapıldı
15.12.2023 - 21:00,
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Türkiye Halter Federasyonu, antrenör vize gelişim ve doping seminerini Antalya'da gerçekleştirdi.

Konyaaltı'nda bir otelde yapılan seminerin açılışında konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2023 yılında Avrupa'da Türk haltercilerin önemli başarılara imza attığını söyledi.

Uluslararası alanda yıldızlar ve gençler düzeyinde önemli başarılar elde ettiklerini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil etmek. Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) ve Avrupa Halter Federasyonu (EWF) başkanları önümüzdeki dönemde Türkiye'de organizasyonlar yapmayı düşünüyorlar. Federasyon olarak dopingle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu konuda bizimle işbirliği içerisinde olan herkese teşekkür ediyorum. Bir yenilenme içerisindeyiz, federasyonumuzu yeni binasına taşıdık. Federasyonumuzun 62 yıl sonra bir tabelası oldu, bu beni çok mutlu etti. Sporu seven ve her zaman yanımızda olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Genel Müdürümüz Ömer Altunsoy'a bizlere desteğinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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Konyaaltı, Türkiye, Antalya, Son Dakika

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