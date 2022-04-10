Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı! - Son Dakika
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Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!

10.04.2022 17:26
Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için tahminde bulunan Haluk levent sosyal medyayı salladı. "4. dakikada Galatasaray frikikten gol bulur." diyen Levent, Fenerbahçe'nin de ilk yarının son dakikalarında beraberliği yakalayacağını ifade etti. "Evi satıp dediklerine bahis oynuyorum" diyen bir takipçisine ise Haluk Levent, "Sakın!" cevabını verdi.

Süper Lig'in 32. haftası dev derbiye sahne olacak. Tüm Türkiye, Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği mücadelenin havasına girerken ünlü şarkısı Haluk Levent'ten gelen derbi kehaneti sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"FENERBAHÇE PENALTIDAN EŞİTLİĞİ SAĞLAR"

Maç öncesi tahminde bulunan Haluk Levent yaptığı paylaşımda, "4.dakikada frikikten Galatasaray gol bulur. Fenerbahçe penaltı vuruşuyla 23. dakikada eşitliği sağlar. 45+1'de Fenerbahçe sol kanattan güçlü gelir Galatasaraylı futbolcu kendi kalesine atar. 63. dakikada ve 82.dakikada 2 gol daha olur ama hakem VAR'a gider. Sonuç değişir mi bilemem o kadar da müneccim değilim." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyayı salladı! Evini satıp bahis oynayacaklar var

"SAKIN!"

Bu paylaşıma, "Evi satıp basıyorum simdi abi dediklerine hadi bakalım" yorumunu yapan bir takipçisine ise Haluk Levent, "Sakın" cevabını verdi.

Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyayı salladı! Evini satıp bahis oynayacaklar var
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Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçı yarın oynanacak Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçı yarın oynanacak Derbinin VAR hakemi Volkan Bayarslan Derbinin VAR hakemi Volkan Bayarslan

Haluk Levent, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı! - Son Dakika


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