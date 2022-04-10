Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı! - Son Dakika

Süper Lig'in 32. haftası dev derbiye sahne olacak. Tüm Türkiye, Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği mücadelenin havasına girerken ünlü şarkısı Haluk Levent'ten gelen derbi kehaneti sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"FENERBAHÇE PENALTIDAN EŞİTLİĞİ SAĞLAR"

Maç öncesi tahminde bulunan Haluk Levent yaptığı paylaşımda, "4.dakikada frikikten Galatasaray gol bulur. Fenerbahçe penaltı vuruşuyla 23. dakikada eşitliği sağlar. 45+1'de Fenerbahçe sol kanattan güçlü gelir Galatasaraylı futbolcu kendi kalesine atar. 63. dakikada ve 82.dakikada 2 gol daha olur ama hakem VAR'a gider. Sonuç değişir mi bilemem o kadar da müneccim değilim." ifadelerini kullandı.

"SAKIN!"

Bu paylaşıma, "Evi satıp basıyorum simdi abi dediklerine hadi bakalım" yorumunu yapan bir takipçisine ise Haluk Levent, "Sakın" cevabını verdi.