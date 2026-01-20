Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı

Haluk Yürekli, Galatasaray\'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
20.01.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haluk Yürekli, Galatasaray'ın transfer gündemine dair bilgiler paylaştı. Yürekli, sarı-kırmızılıların Atletico Madrid'den Thiago Almada'yı transfer etmek istediğini belirterek görüşmelerin başladığını söyledi.

Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen Gazeteci Haluk Yürekli, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. TV 100 canlı yayınında konuşan Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numara transferi için teklif yaptığı ismi duyurdu.

'İLGİLENDİĞİ İSİM THIAGO ALMADA'

Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada'yı kadrosuna katmak istediğini belirten Haluk Yürekli, "Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu için ilgilendiği isim Thiago Almada. Galatasaray bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ve görüşme de yapıldı." dedi.

"TEKLİF YAPILDI, GÖRÜŞÜLDÜ"

Atletico Madrid'e teklif yapıldığını belirten Yürekli, "Abdullah Kavukcu, Madrid'e Atletico'nun Arjantinli oyuncusu Thiago Almada için gitmişti. Teklif yapıldı, oyuncuyla da görüşüldü." sözlerini sarf etti.

Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı

"EN YAKIN OYUNCU LANG"

Haluk Yürekli, Noa Lang transferi hakkında da konuşarak, "Galatasaray'da transferde en yakın oyuncu Noa Lang. Oyuncu tarafı tamam durumda, Napoli ise 'ne kadar alırsam' kısmına bakıyor. Şu ana kadar bitmiş bir şey yok ama bitmeye en yakın oyuncu." yorumunu yaptı.

ALMADA'NIN PERFORMANSI

24 yaşındaki Arjantinli 10 numara oyuncusu, bu sezon sahaya çıktığı 18 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Atletico Madrid, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    almada’yı 16 yaşından beri takip ederim hatta zamanında fenerbahçeli yöneticilere bile mail atmıştım ama dönüş yapılmadı. gs ilgileniyorsa kesin fenerde kancayı takar ve inşallah alır. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Konya’da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 19:45:58. #7.11#
SON DAKİKA: Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.