Hareket okulumda projesi tüm enerjisiyle devam ediyor
30.04.2026 13:57  Güncelleme: 13:59
Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Hareket Okulumda' projesi, tüm okulları kapsayan sportif etkinlik takvimi ile devam ediyor. Spor branşlarının tanıtımı başta olmak üzere ödüllü oyunların oynandığı etkinliklerin son adresi Düzce Fen Lisesi oldu.

Düzce Belediyesi, sosyal hayata dair ortaya koyduğu vizyonu, insan ve şehir odaklı projelerle sürdürmesinin yanı sıra sağlıklı nesiller yetiştirilmesi noktasında sporun önemini, hazırladığı projelerle gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Bu doğrultuda hareket eden Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, okullar özelinde başlattığı 'Hareket Okulumda' projesi ile birbirinden eğlenceli ve farklı sportif etkinlikleri öğrencilerin ayağına götürüyor.

Yapılan planlama çerçevesinde son olarak Düzce Fen Lisesi'nin misafiri olan müdürlük, öğrencilerle bir araya geldi. Çalışmalarını tanıtan, liseli gençlerin yenilikçi fikirlerini dinleyen müdürlük, daha sonra voleybol, badminton ve ayak tenisi turnuvalarıyla enerjilerini sahaya yansıtmalarını sağladı.

Birçok sportif etkinliği deneyimleme imkanına sahip olan ve yapılan yarışmalar sonunda başarı gösteren öğrencileri futbol ve voleybol toplarının yanı sıra rafting turu ile ödüllendiren Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, proje çerçevesinde okullara yönelik etkinliklerinin devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

