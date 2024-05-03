Hasan Arat: Beşiktaş olarak ciddi bir planlamanın içerisindeyiz - Son Dakika
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Hasan Arat: Beşiktaş olarak ciddi bir planlamanın içerisindeyiz

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya'da gerçekleştirdiği olumlu görüşmelerin ardından camianın ciddi bir planlama içerisinde olduğunu belirtti. Arat, Türkiye'ye dönüşünde yaptığı açıklamada, verilen imzaların küçümsenmemesi gerektiğini ve hedeflerindeki tüm isimlerle görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

03.05.2024 19:00  Güncelleme: 19:32
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- Hasan Arat: "Camia olarak ciddi bir planlamanın içerisindeyiz"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat:

"Verilen imzaları hiç kimsenin küçümsemeye hakkı yoktur"

"Hedefimizdeki tüm isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya'da olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Camia olarak ciddi bir planlamanın içerisindeyiz" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Almanya seyahati sonrası Türkiye'ye geri döndü. İstanbul Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Arat, Almanya seyahatinin gayet iyi geçtiğini söyleyerek, "Gayet iyi geçti. İki tane yarı final maçı izledik. Çok iyi maçlardı. Real Madrid - Bayer Münih ve PSG - Borussia Dortmund maçları. Yönetim Kurulu Üyemiz Kaan Şakul ile birlikte çok önemli temaslarda bulunduk. Bu temaslarımız UEFA, kulüpler ve oyuncu ile hocalar nezdinde oldu. Beşiktaş için faydalı bir seyahat oldu. Tabii bu süreçte çok işimiz var. Bu akşam maçımız var. Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş müsabakamız var. Bir yandan kupa hedefine doğru ilerlerken bir yandan da yapmamız gereken işlerimizi yapıyoruz. Camia olarak ciddi bir planlamanın içerisindeyiz. Umarım arzu ettiğimiz sonuçları alırız. Kurduğumuz temasları yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile de paylaşacağım. Mayıs ayının bizim için çok yoğun geçeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Verilen imzaları hiç kimsenin küçümsemeye hakkı yoktur"

Türkiye Futbol Federasyonu seçimleriyle alakalı konuşan Başkan Hasan Arat, "Demokrasiden bahsediyorsak, verilen imzaları reddetmemek ve saygıyla karşılamak gerekir. Verilen imzaları hiç kimsenin küçümsemeye hakkı yoktur. Yeterli sayıya ulaştıktan sonra artık o imzalarla alakalı yorum yapılmaz. Kurallara bakmak ve kurallarla oynamamak lazım. Herkes bir şeyler söylüyor. Ama bizim bu imzaları toplamamız da ve hareketin başlamasında Ecmel Faik Sarıalioğlu Başkanın büyük emeği vardır. Kulüplerin iç işlerine karışmamak gerekir. Eğer oy ile seçilmişseniz, kulüplerin işlerine etki etmeyeceksiniz. Herkes özgür iradesini kullanmalıdır. Ben bu gelişimin Türkiye'de çok önemli ve olumlu bir gelişim olduğunu düşünüyorum. İnşallah seçimlere de çok fazla başkan adayı katılır. Katılan Başkan adayları projelerini sunar. Herkes özgür iradesiyle seçimini yapar. Ben gelecekte böyle bir tablo bekliyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar, son olarak Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile yola devam etme kararı almıştı. Başkan Hasan Arat, Borussia Dortmund'un yardımcı teknik direktörü Nuri Şahin ile görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği hakkında sorulan soruya ise, "Hedefimizdeki tüm isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz" cevabını verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hasan Arat: Beşiktaş olarak ciddi bir planlamanın içerisindeyiz - Son Dakika

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