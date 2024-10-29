Hasan Arat\'ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı

Spor

Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbinin ardından skandal bir olay yaşandı.

EMRE KAPLAN'DAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ı takip eden spor muhabiri Emre Kaplan kişisel X hesabından bir paylaşım yaptı. Kaplan paylaşımında "Geçmiş olsun Hasan Arat, geçmiş olsun Hüseyin Yücel. Acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı. Söz konusu bu paylaşım, siyah-beyazlılar tarafından tepki gördü.

HASAN ARAT'IN ŞOFÖRÜ BURNUNU KIRDI

Beşiktaş kafilesinden Hasan Arat'ın şoförü olarak bilinen Sezgin Gülnar, bu paylaşım nedeniyle Emre Kaplan ile konuşmaya gitti. İkili arasında çıkan arbede sonucunda Kaplan'ın burnu kırıldı ve hastaneye kaldırıldı.





GALATASARAY MUHABİRLERİ TEPKİLİ

Öte yandan yaşanan olayın ardından Galatasaray muhabirleri olaya tepki gösterdi ve Hasan Arat'ın şoförünün gözaltına alınmadan eve dönmeyeceklerini ifade etti.