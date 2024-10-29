Hasan Arat'ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı - Son Dakika
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Spor

Hasan Arat'ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı

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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından akılalmaz bir olay yaşandı. Siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar, sarı-kırmızılı takımı takip eden spor muhabiri Emre Kaplan'ın karşılaşma sonrası yaptığı paylaşıma sinirlenerek Kaplan'ın burnunu kırdı. Emre Kaplan, olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

29.10.2024 00:02  Güncelleme: 00:10
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbinin ardından skandal bir olay yaşandı.

EMRE KAPLAN'DAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ı takip eden spor muhabiri Emre Kaplan kişisel X hesabından bir paylaşım yaptı. Kaplan paylaşımında "Geçmiş olsun Hasan Arat, geçmiş olsun Hüseyin Yücel. Acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı. Söz konusu bu paylaşım, siyah-beyazlılar tarafından tepki gördü.

Hasan Arat'ın şoförü, muhabirin burnunu kırdı

HASAN ARAT'IN ŞOFÖRÜ BURNUNU KIRDI

Beşiktaş kafilesinden Hasan Arat'ın şoförü olarak bilinen Sezgin Gülnar, bu paylaşım nedeniyle Emre Kaplan ile konuşmaya gitti. İkili arasında çıkan arbede sonucunda Kaplan'ın burnu kırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Hasan Arat'ın şoförü, muhabirin burnunu kırdı

GALATASARAY MUHABİRLERİ TEPKİLİ

Öte yandan yaşanan olayın ardından Galatasaray muhabirleri olaya tepki gösterdi ve Hasan Arat'ın şoförünün gözaltına alınmadan eve dönmeyeceklerini ifade etti.

Hasan Arat\'ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı

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Son Dakika Spor Hasan Arat'ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasan Arat'ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı - Son Dakika
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