Hasan Arat'tan Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hasan Arat'tan Sert Eleştiriler

Hasan Arat\'tan Sert Eleştiriler

Beşiktaş Başkanı Arat, eski yönetimi eleştirerek kulübü ticari menfaatlerin sahası olmaktan çıkardı.

27.10.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önceki yönetimin faaliyetlerini eleştirerek, "Beşiktaş ticari menfaatlerinizi tatmin etme yeri değildir" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçmiş dönemde yapılan usulsüzlüklere, camiaya ait mülklerin sahipsiz bırakılmasına değinerek, kendi yönetimlerinde kulübe ait olan taşınmazların siyah-beyazlı camiaya geri kazandırıldığını söyledi. Göreve geldiklerinde kulübün mali açıdan oldukça zor durumda olduğunu dile getiren Arat, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 328 gün geçti. Ben yaklaşık 10 aylık bu süreçte gecesini gündüzüne katan tüm yönetim kurulu üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok zor zamanlar geçirdik ve yanımızda var gücüyle duran tüm kulüp çalışanlarımıza ve tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim zamanı kilometrelerce uzayan kuyruklarda sabırla bekleyip bizleri bu göreve layık gördüğünüz için bugün burada size hesap vereceğiz. Yaptığımız icraatları size anlatacağız. Ben ne zaman huzurunuza gelsem sizlere gerçekleri anlattım. Bize yapılması gereken devir teslim bile yapılmadı. Bir görevi bırakıyorsanız düzgün bir şekilde gelip devir edeceksiniz. Öyle kalabalık koruma ordularıyla kongreye gelmekle olmaz. Ben size Beşiktaş başkanına kimsenin parmak sallayamayacağını söyledim. Bunu da size göstermeye devam edeceğiz. Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız. Beşiktaş'ın kurumsallaşmasının önünü tamamen açılmıştır. Yapılan tüzük değişikliğini yıllar sonrada kulübe olan yararını herkes hatırlayacaktır" diye konuştu.

"Kulüpte paralel yapılar kurarak, para kazanma derdine düşmüşler"

Eski başkan Ahmet Nur Çebi dönemine ait mali konular hakkında konuşan Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş ticari menfaatlerinizi tatmin etme yeri değildir. Kulübe usulsüzce üye yapılan kişilerin çoğu gönderildi. Birçoğu mahcup olup, özür dilediler. Bazıları da evraklarını tamamladı ve üyeliklerini tam anlamıyla doğru bir şekilde sonuçlandırdılar. İktidar hırsı sizlere neler yaptırmış. Bu işler artık bitti. Sizin küçümsediğiniz insanlar Beşiktaş'a üye oldular. Gerçek Beşiktaşlılar üye oldu kulübe. Beşiktaş'ın malına çökme dönemi sona ermiştir. Kulübün parasıyla şehir dışlarında otellerde keyif sürme dönemleri sona erdi. Kulüpte paralel yapılar kurulup, üyelikler üzerinden para kazanma derdine düşmüşler. Bunların hepsini gün yüzüne çıkarttık" şeklinde konuştu.

Kendi yönetimleriyle birlikte dernekçilik anlayışının da değiştiğini söyleyen Arat, "Her zaman konuşulan bir dernekler meselesi var. Seçim zamanında ararlar, 'Bana oy at' derler. Dernekçilik işleri bizimle birlikte değişti. İstanbul dışındaki birçok derneğin kulübe bağışladığı arazilere kurulacak enerji santralleri de kulübe mali açıdan destek sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Hala kadromuzda düşünmediğimiz yabancı oyuncularımız var"

Beşiktaş Futbol A Takımı'nın yapılanmasına devam edildiğini söyleyen Hasan Arat, "Göreve geldiğimizde ciddi sorunlarla karşılaştık. Eski yönetim giderken bu takım başarılı olursa bize pay verin demişti. Gece yarısı alınan Eric Bailly için mi pay verelim size? Yoksa hiçbir faydası olmayan Ante Rebic için mi? Yüzde ellisini bankadan kredi alarak transfer ettiğiniz ismini vermek istemediğim savunma oyuncusu için mi pay biçelim size? Göreve geldik ve hedefimizi Ziraat Türkiye Kupası'nı almak ve Avrupa'ya gitmek olarak belirledik. Süper Lig'i de zaten 6. olarak bitirdik. Kupayı kazanmakla birlikte 8.5 milyon gelir elde etmiş olduk. Beşiktaş'ta son 3 sezonda 36 oyuncu alınmıştı. Ciddi bir gruplaşma vardı. 37 oyuncuyu kulüpten gönderdik ve sadece 8 futbolcu transfer ettik. Aldığımız oyuncular kilit noktalara yapılan transferler oldu. Hala kadromuzda düşünmediğimiz yabancı oyuncularımız var. Kış transfer dönemi geldiğinde ekibimiz yine çalışmalarını o yönde gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hasan Arat, Politika, Beşiktaş, istanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Arat'tan Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:24:18. #1.11#
SON DAKİKA: Hasan Arat'tan Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.