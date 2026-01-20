Hasan Şaş\'tan Galatasaray\'a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yorumcu Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemini SporON YouTube kanalında değerlendirdi. Şaş'ın özellikle Ederson ve Maestro üzerinden yaptığı yorumlar dikkat çekti.

"MAESTRO NOKTA ATIŞI BİR TRANSFER"

Hasan Şaş, Maestro transferine olumlu yaklaştığını belirterek genç oyuncunun Fenerbahçe maçındaki performansına vurgu yaptı. Maestro'nun 2003 doğumlu olduğunu hatırlatan Şaş, "Nasıl bir oyuncu olduğunu Fenerbahçe maçında herkes gördü. Nokta atışı bir transfer. Torreira ya da Lemina'ya bir şey olursa orada camı kırabileceğiniz bir oyuncu var" ifadelerini kullandı.

"İLERİDE BASKIYI HAYAL EDİN"

Galatasaray'ın ileride baskıyı unuttuğunu söyleyen Şaş, olası bir kadro kurgusunu da dile getirdi. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu'nun oyun kurucu rolünde olmasını hayal eden Şaş, "Maestro-Torreira ikilisinin Osimhen'le birlikte ileride baskı yaptığını düşünün. Buna Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de katılırsa fiziksel seviye inanılmaz olur. Bu yüzden Maestro transferini olumlu buluyorum" dedi.

"15 SANİYE İZLEDİM, TOPÇUNUN TİLLAHI"

Hasan Şaş, Ederson için ise çok daha iddialı ifadeler kullandı. Brezilyalı futbolcuyu kısa süre izlediğini belirten Şaş, "Ederson'u izledikten sonra 'Topçunun tillahı buymuş' dedim. Toplam 15 saniye seyrettim, kapattım. Kaç istiyorlar dedim, 40 milyon Euro… 'Tamam' dedim" sözleriyle dikkat çekti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN İSTEDİĞİM ORTA SAHA"

Ederson'un oyun yapısını tarif eden Şaş, "Benim Şampiyonlar Ligi'nde istediğim orta saha tam olarak bu. Topu alıp sürükleyen, rakibi peşine takan, güçlü, kuvvetli ama çok pahalı" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY 40 MİLYON EURO VEREBİLİR Mİ?"

Hasan Şaş, sözlerinin sonunda maliyete dikkat çekerek, "Artık Galatasaray 40 milyon Euro'ları verebilir mi, onu bilemem" değerlendirmesinde bulundu.