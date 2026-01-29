Hasan Şaş\'tan Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini

UEFA Şampiyonlar Ligi 8'nci ve son hafta maçında Galatasaray, İngiliz devi Manchester City'e 2-0 kaybetmesine karşın lig etabını ilk 24 içinde bitirdi ve son 16 için play-off oynamaya hak kazandı. Sarı-kırmızılıların play-off turundaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu. Spor yorumcusu Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında açıklamalarda bulunarak çok konuşulacak sözlere imza attı.

''KİM ÇIKARSA ÇIKSIN GALATASARAY ELER''

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri karşısında şansının fazla olduğunu belirten Hasan Şaş, "Ben, Manchester City maçının 2. yarısındaki pas oranını alıyorum Galatasaray için. Bir de Bodo/Glimt maçındaki baskıyla kazanılan toplarla hayal ediyorum, oradaki pozisyona girmeyle hayal ediyorum. Galatasaray'a kim çıkarsa çıksın şansların yüzde 50, yüzde 50 olduğunu düşünüyorum. Hatta Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Kim çıkarsa çıksın eleriz.'' dedi.

''GÖNLÜM RAHAT''

Sözlerine devam eden Hasan Şaş, ''Yeni transferler de yazılacak listeye, kadro çok geniş olacak. Galatasaray'ın o maçların öncesinde veya sonrasında bazı oyuncularını dinlendirme şansı olacak. Fizik kaliteyi de koyduğun zaman neden Galatasaray bir tur daha yükselmesin diye düşünüyorum. Onun için gönlüm rahat. Galatasaray yenilse bile gönlüm rahat çünkü o kadroyu elinde bulacak." ifadelerini kullandı.