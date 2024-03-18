Hasketbol Spor Kulübü Mersin Barosu\'nu mağlup ederek 2. sıraya yükseldi

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Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden Hasketbol Spor Kulübü, bu sezonki ilk deplasman maçında Mersin Barosu Spor Kulübü'nü 91-79 yenerek grupta 2. sıraya yükseldi.

Ligin ilk haftasında sahasında grubun güçlü takımlarından Gaziantep Belediyespor'a yenilen Hasketbol Spor Kulübü deplasmanda galip gelerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Ligin ilk haftasında sahamızda Gaziantep Belediyespor'a yenilmiştik. Ligin 2. haftasında deplasmanda Mersin Barosu ile karşılaştık. Rakibimiz ilk haftayı BAY geçmişti. Bu maçta hedefimiz mutlak galibiyetti. Ancak lig öncesi yaptığımız 4 yeni transfer Yakup, Veysel, Atilla ve Mükremin bu deplasmanda aramızda yoktu. İlk maçımıza göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktık. İlk çeyreği 24-19, 2.ceyreği 47-45 önde kapattık. Üçüncü çeyrek sonunda 73-61'lik skorla farkı çift hanelere çıkarttık. Son çeyrekte tüm oyuncularımıza şans verme imkanı bularak sahadan 91-79 galip ayrıldık. Simdi ara vermeden 23 Mart Cumartesi günü sahamızda misafir edeceğimiz Çukurova Üniversitesi Gündoğdu Koleji Spor Kulübü maçının hazırlıklarına başlayacağız. Bu maçta da hedefimiz mutlak galibiyet" dedi. - KAYSERİ