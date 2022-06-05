Hatay Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi

Lig'in 21. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübü ile Zile Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Basketbol, Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde karşılaştı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 65-50 galip ayrılarak puanını 41'e yükseltti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Zile Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Basketbol'la yaptığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Kaynak: AA

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