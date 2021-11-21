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Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu - Son Dakika

Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu

21.11.2021 22:42

- Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu Hatay'ın Samandağ ilçesinde Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası taraftarlar konvoy oluşturdu.

- Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası taraftarlar konvoy oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 10 kişi kaldığı derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu zaferle sarı-lacivertli taraftarlar kendinden geçti. Birçok Fenerbahçe taraftarı araçlar ile konvoy oluştururken, bazıları ise davul ile galibiyeti kutladı.

Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu
Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu
Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu
Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu
Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Samandağ, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu - Son Dakika Spor


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