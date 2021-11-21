- Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası taraftarlar konvoy oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 10 kişi kaldığı derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu zaferle sarı-lacivertli taraftarlar kendinden geçti. Birçok Fenerbahçe taraftarı araçlar ile konvoy oluştururken, bazıları ise davul ile galibiyeti kutladı.