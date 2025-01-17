Hatayspor 1-0 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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Hatayspor 1-0 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu

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Trendyol Süper Lig'de Hatayspor, Galatasaray'ı 1-0 önde kapattı. Gol Cemali Sertel'den geldi.

17.01.2025 21:32
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- Trendyol Süper Lig: Atakaş Hatayspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Hatayspor kale arkasından atılan meşalelerden ikisinin sahanın içerisine düşmesi üzerine hakem oyunu kısa süreliğine durdurdu. Meşaleler saha dışına alındıktan sonra oyun tekrar başladı.

9. dakikada sağdan Yunus'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

15. dakikada Yunus Akgün'ün ceza yayı üzerine çevirdiği topa gerilerden gelen Torreira'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

23. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı korner atışında Osimhen'in kafa vuruşunda top kale üzerinden auta çıktı.

28. dakikada Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı korner atışında Rivas'ın indirdiği topa önce Aboubakar dokunda, ardından kale önünde oluşan karambolde Cemali Sertel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45+2. dakikada Torreira'nın topuk pasında Yunus Akgün'ün sol çaprazdan vuruşunu kaleci Bekaj iki hamlede kontrol etti.

Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Bahtiyar Birinci

Hatayspor: Visar Bakaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Lamine Diack, Abdulkadir Parmak, Fernandes, Rivas, Aboubakar

Yedekler: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Ali Yıldız, Massanga Matondo, Selimcan Temel, Bilal Boutobba, Strandberg

Teknik Direktör: Murat Şahin

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Cemali Sertel (dk. 28) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Kaan Ayhan (Galatasaray), Lamine Diack (Atakaş Hatayspor)

Hatayspor 1-0 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor 1-0 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

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