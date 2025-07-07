Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idmanda ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-beyazlılar, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Hatayspor 2025-2026 Sezonu İçin Erzurum'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?