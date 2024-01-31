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Spor

Hatayspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı

Hatayspor, Abdulkadir Parmak\'ı kadrosuna kattı

Hatayspor, Sivasspor ile yollarını ayıran Abdulkadir Parmak'ı transfer ederek orta sahasını güçlendirdi. Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

31.01.2024 19:57
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Hatayspor, Sivasspor ile yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.

Hatayspor, orta sahasını Abdulkadir Parmak'ı transfer ederek güçlendirdi. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada,

" Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen, tecrübeli orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Abdulkadir Parmak bu sezon Sivasspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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