Hatayspor, Abdulkadir Parmak\'ı kadrosuna kattı

Netanyahu, Gazze Şeridi'nin geleceğiyle ilgili plan taslağı üzerinde çalışıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yaklaşık 4 aydır saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin geleceğiyle ilgili çok aşamalı ve uzun vadeli bir plan taslağı üzerinde çalıştığı ve bu taslağı ABD ile de paylaştığı belirtildi. Netanyahu'nun planına göre, saldırıların sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nde kurulacak bir askeri yönetim, geçiş döneminde insani yardım ve sivil nüfusun idari işlerini yürütecek. İkinci aşamada ise, Gazze Şeridi'nde Fetih ve Hamas'ın yer almadığı yeni bir Filistin yönetimi oluşturulacak. Planın üçüncü aşamasında, Gazze'de kurulacak yeni Filistin yönetiminin başarı ve istikrar sağlaması halinde bu yönetimin Batı Şeria'da da hakim olması için yeni bir reform hazırlanacak. Son aşamada ise, işgal altındaki Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin yönetimi idaresinde, ordusu bulunmayan bir Filistin Devleti kurulacak.