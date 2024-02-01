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Hatayspor Acun Ilıcalı'nın takımında forma giyen futbolcuya imzayı attırdı - Son Dakika
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Spor

Hatayspor Acun Ilıcalı'nın takımında forma giyen futbolcuya imzayı attırdı

Hatayspor Acun Ilıcalı\'nın takımında forma giyen futbolcuya imzayı attırdı

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.

01.02.2024 15:26  Güncelleme: 15:32
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Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i kiraladı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

10 hafta sonra gelen galibiyetle Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Hatayspor, 25 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi.

1 MAÇTA FORMA GİYDİ

2022 yılında Antalyaspor'dan Hull City'ye transfer olan milli futbolcu, daha sonra Ocak 2023'te Akdeniz ekibine kiralık olarak geri dönmüştü. Sinik, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.

Hatayspor Acun Ilıcalı'nın takımında forma giyen futbolcuya imzayı attırdı

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