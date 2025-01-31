Hatayspor, Antalya ile Kritik Maçta

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile mücadele edecek.
Mersin Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Sezondaki 20 karşılaşmada topladığı 10 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, ligde 9 maçtır kazanamıyor.
"Ateş hattı" tabir edilen düşme potasından uzun süredir çıkamayan bordo-beyazlılar, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.
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