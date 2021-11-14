Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Atakaş Hatayspor , Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor 'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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