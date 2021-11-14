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Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

14.11.2021 18:21
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Hatayspor, 20 Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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