Hatayspor, Başakşehir'e 4-2 Yenildi - Son Dakika
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Hatayspor, Başakşehir'e 4-2 Yenildi

Hatayspor, Başakşehir\'e 4-2 Yenildi

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor, Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Önemli goller yaşandı.

03.05.2025 21:20
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Boutobba'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

56. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Boutobba'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

73. dakikada Kemen'in soldan ceza sahasına ortasında kale önünde kaleciyle birlikte yükselen Piatek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti, ancak hakem kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

82. dakikada Umut'un pasında solda topla buluşan Ivan Brnic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak Recep Burak Yılmaz'a da çarparak ağlara gitti. 2-3

90. dakikada Keny'nin Recep Burak Yılmaz tarafından ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+1 dakikada penaltı atışını kullanan Figueiredo, topu ağlara gönderdi. 2-4

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Bilal Gölen

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Kerim Alıcı dk. 76) Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Baran Sarka dk. 90+1), Abdulkadir Parmak, Massanga, Bilal Boutobba, Görkem Sağlam (Deniz Aksoy dk. 87), Bamgboye (Recep Burak Yılmaz dk. 76), Strandberg

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Selimcan Temel, Baran Sarka, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Yiğit Ali Buz

Teknik Direktör: Murat Şahin

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir (Umut Güneş dk. 76), Deniz Türüç (Ivan Brnic dk. 61), Miguel Crespo, Olivier Kemen (Joao Figueiredo dk. 76), Yusuf Sarı (Ebosele dk. 87), Piatek (Keny dk. 87)

Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo,

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Strandberg (dk. 4), Bilal Boutobba (dk. 55) (Atakaş Hatayspor), Piatek (dk. 9), Yusuf Sarı (dk. 30), Ivan Brnic (dk. 82), Figueiredo (dk. 90+1 pen.) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Bamgboye, Massanga, Kilama, Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Operi (Başakşehir) - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Başakşehir'e 4-2 Yenildi - Son Dakika

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