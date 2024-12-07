Hatayspor Başakşehir ile Karşılaşıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Emre Kargın yönetecek.
Ligde 8 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken, rakibi Başakşehir 19 puanla 7. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 5 puan kazanan Akdeniz ekibi, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
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