Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu Görevinden İstifa Etti

Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor'da Başkan Levent Mıstıkoğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Başkanlık görevinden istifa eden Levent Mıstıkoğlu, bu kararı kulübün menfaatlerini en ön planda tutarak uzun ve dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda aldığını belirtti. Mıstıkoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Görevde bulunduğum süre boyunca, Hatayspor'umuzun hak ettiği yere ulaşması için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Ancak, içinde bulunduğumuz süreçte kulübümüzün geleceği için daha farklı bir yönetime ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Bu süre zarfında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Hatayspor Taraftarlarına, kulüp çalışanlarına, futbolcularımıza ve değerli teknik ekibimize teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, bu görevi yürütürken bana güvenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk başta olmak üzere, Hatay Valimiz Sayın Mustafa Mesatlı'ya, milletvekillerimize, Recep Atakaş bey ve tüm paydaşlarımıza minnettarlığımı ifade etmek isterim. Bu kararımın, Hatayspor'umuzun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kulübümüzün başarılarına her zaman yürekten destek vereceğim. Hatayspor'un Süper Lig'de daha büyük zaferlere imza atacağına olan inancım tamdır. Bundan sonra da bir Hatayspor sevdalısı olarak her zaman kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim."