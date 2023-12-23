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Hatayspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Hatayspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, pas drili ve atak organizasyonları üzerinde çalıştı. Hatayspor, Beşiktaş karşısında 3 puan hedefliyor.

Hatayspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
23.12.2023 - 15:20,  Güncelleme: 15:22
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Hatayspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında pazartesi günü Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Silifke Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen antrenmanda futbolcular dar alanda pas drili ve atak organizasyonları gerçekleştirdi. Üst üste yaşadığı puan kayıplarına sorunlarla boğuşan Beşiktaş karşısında son vererek 3 puanı hedefleyen Hatayspor'da futbolcuların hırslı oldukları gözlendi.

Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Hatayspor-Beşiktaş mücadelesini Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Kaynak: DHA
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