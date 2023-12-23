Hatayspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında pazartesi günü Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Silifke Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen antrenmanda futbolcular dar alanda pas drili ve atak organizasyonları gerçekleştirdi. Üst üste yaşadığı puan kayıplarına sorunlarla boğuşan Beşiktaş karşısında son vererek 3 puanı hedefleyen Hatayspor'da futbolcuların hırslı oldukları gözlendi.

Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Hatayspor-Beşiktaş mücadelesini Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.