Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, son haftada Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli ilçesindeki tesiste antrenman yaptı.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Ligde 38 puanla 17. sırada yer alan Hatayspor, 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
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