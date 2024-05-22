Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de kalma mücadelesi verdiği son haftada Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Erdemli ilçesindeki tesiste yapılan antrenmanda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde taktik ve dar alan çalışmaları gerçekleştirildi. Hatayspor, 26 Mayıs Pazar günü Mersin Stadı'nda saat 19.00'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

22.05.2024 13:23
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Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, son haftada Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli ilçesindeki tesiste antrenman yaptı.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Ligde 38 puanla 17. sırada yer alan Hatayspor, 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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