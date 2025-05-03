Hatayspor'da Gelecek Hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hatayspor'da Gelecek Hazırlığı

Teknik direktör Murat Şahin, gelecek sezon için genç oyuncuları oyuna katmayı planlıyor.

03.05.2025 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 4-2 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, "Gelecek sene için hazırlık bizim için çok önemli. Burada kalacak oyuncularla oynamaya devam edeceğiz." dedi.

Şahin, Mersin Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, daha önceki haftalarda Türk hakemlerine güvenilmesi noktasında açıklamalar yaptığını anımsattı.

Bu duruma Türk hakemlerinin pek yanaşmadığını dile getiren Şahin, hakemlerin pek fazla gelişme arzusunda olmadığını savundu.

Uzun zamandır bu kadar kötü bir maç yönetimi görmediğini kaydeden Şahin, "Bizler nasıl oyunumuzu geliştirmek için çabalıyorsak hakemlerimiz de dikkatli olsun." dedi.

Lige iyi veda etmek için iyi oynamak istediklerini anlatan Şahin, zaman zaman bunu başardıklarını ancak kırılma noktalarında hedefsiz kalmadan dolayı başarılı olamadıklarını vurguladı.

"Gençlerimizi oyuna katma çalışıyoruz"

Kırılma anlarında galibiyet alamadıklarına dikkati çeken Murat Şahin, şöyle konuştu:

"Gelecek sene için hazırlık bizim için çok önemli. Burada kalacak oyuncularla oynamaya devam edeceğiz. Gençlerimizi oyuna katmaya çalışıyoruz. Kalan maçlarımızda onlara süre vereceğiz. Belki 90 dakika düşüneceğiz, bazen 15, 20 dakika, yarım saat süre vereceğiz."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Murat Şahin, Başakşehir, Hatayspor, 3-sayfa, mersin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'da Gelecek Hazırlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 04:06:23. #7.12#
SON DAKİKA: Hatayspor'da Gelecek Hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.