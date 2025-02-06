Hatayspor, Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Hatay'ın 30 yaşındaki kalecisi Erce, 2022 yılında Trabzonspor'dan transfer edilmişti.