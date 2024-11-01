Hatayspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.