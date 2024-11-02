Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazır - Son Dakika
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Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazır

Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazır

Hatayspor, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

02.11.2024 13:14
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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 10 dakika süren antrenmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Eğitim ve Kamp Merkezi'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazır - Son Dakika

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