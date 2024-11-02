Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazır

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 10 dakika süren antrenmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Eğitim ve Kamp Merkezi'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek. - MERSİN
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