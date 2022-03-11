Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

11.03.2022 18:07
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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