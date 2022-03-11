Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, top kapma ve dar alan çalışması yaptı.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Kaynak: AA
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