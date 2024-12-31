Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sportif Direktör Yılmaz Bal yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda, MAS koşusu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatay ekibi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor - Son Dakika
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