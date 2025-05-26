Hatayspor Fenerbahçe'yi 4-2 Yenerek Süper Lig'de Tarih Yazdı

Stat: Mersin
Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Mehmet Salih Mazlum
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz Demir, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 74 Kerim Alıcı), Cemali Sertel (Dk. 64 Fernandes), Massanga (Dk. 74 Diack), Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Bamgboye), Okoronkwo, Boutobba (Dk. 84 Ali Yıldız)
Fenerbahçe: Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Amrabat (Dk. 72 İsmail Yüksek), Oğuz Aydın (Dk. 64 Osayi Samuel), Kostic, Tadic (Dk. 64 Szymanski), Talisca, Dzeko (Dk.76 Cenk Tosun), En Nesyri (Dk. 64 İrfan Can Kahveci)
Goller: Dk. 28 En Nesyri, 90+4 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 44 Osman Ertuğrul Çetin (Kendi kalesine), Dk. 53 Boutobba, Dk. 63 Görkem Sağlam (Penaltıdan), Dk. 67 Okoronkwo (Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 39 Mert Müldür (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 69 Amrabat, Dk. 82 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 69 Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fenerbahçe'yi 4-2 yendi.
51. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Oğuz Aydın, sağındaki Talisca'ya topu çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlağı Bekaj yumrukladı. Topu önünde bulan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlağı savunmadaki Kamil Ahmet Çörekçi uzaklaştırdı.
53. dakikada Hatayspor öne geçti. Hatayspor savunmasından gelen topu ceza sahası dışında göğsüyle kontrol eden kaleci Osman Ertuğrul Çetin meşin yuvarlağı uzaklaştırmaya çalışırken araya giren Boutobba'nın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-1.
58. dakikada sol kanatta Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahası solunda gelişine vuran Dzeko'nun şutunda topu Bekaj yumrukladı. Arka direğe doğru giden topu savunma kornere gönderdi.
60. dakikada Skriniar'ın ceza sahasındaki Cemali Sertel'e müdahalesi sonucu maçın hakemi Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada topun başına geçen Görkem Sağlam meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 3-1.
67. dakikada Hatayspor durumu 4-1 yaptı. Görkem Sağlam'ın ara pasında topla buluşan Okoronkwo, takımını 4-1 öne geçirdi.
90+4. dakikada Talisca'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.
Karşılaşma, Hatayspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Hatayspor Fenerbahçe'yi 4-2 Yenerek Süper Lig'de Tarih Yazdı - Son Dakika
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