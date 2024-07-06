Hatayspor, Nijerya asıllı İngiliz orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru'nun zorunlu satın alma opsiyonlu olarak Lazio'ya kiralandığını açıkladı.
Kulüp, geçen sezon başında takıma katılan ve forma giydiği 36 karşılaşmada takıma 8 gol, 5 asistlik katkı yapan 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna teşekkür mesajı yayınladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru'ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Fisayo Dele Bashiru'yu Lazio'ya kiraladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?