Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.
Kaynak: AA
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