Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst, Süper Lig'de sezonun en erken golünü attı

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların golcüsü Wout Weghorst attığı gol ile bu sezon bir ilki başardı.

ASİST MULEKA'DAN

Muleka'nın pasında ceza alanında topla buluşan Wout Weghorst, Beşiktaş'ı Hatayspor karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

WEGHORST, BELHANDA'YI SOLLADI

Hollandalı golcü, 31. saniyede fileleri havalandırarak bu sezonun en erken golünü attı. Weghorst'tan önce bu rekor 47 saniyeyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya aitti.