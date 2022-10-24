Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst, Süper Lig'de sezonun en erken golünü attı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst, Süper Lig'de sezonun en erken golünü attı

24.10.2022 20:32
Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst, Süper Lig'de sezonun en erken golünü attı

Hatayspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Wout Weghorst, 31. saniyede fileleri havalandırmayı başararak sezonun en erken golüne imza attı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların golcüsü Wout Weghorst attığı gol ile bu sezon bir ilki başardı.

ASİST MULEKA'DAN

Muleka'nın pasında ceza alanında topla buluşan Wout Weghorst, Beşiktaş'ı Hatayspor karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

WEGHORST, BELHANDA'YI SOLLADI

Hollandalı golcü, 31. saniyede fileleri havalandırarak bu sezonun en erken golünü attı. Weghorst'tan önce bu rekor 47 saniyeyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya aitti.

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Wout Weghorst, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst, Süper Lig'de sezonun en erken golünü attı - Son Dakika


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