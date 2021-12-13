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Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da başarı hedefine odaklandı - Son Dakika

Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da başarı hedefine odaklandı

13.12.2021 11:45
Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da başarı hedefine odaklandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatayspor, gruptan çıkıp üst tura yükselme başarısı gösterdiği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda, çoğunluğu yerli oyunculardan oluşan kadrosuyla adından söz ettirmek istiyor.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatayspor, gruptan çıkıp üst tura yükselme başarısı gösterdiği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda, çoğunluğu yerli oyunculardan oluşan kadrosuyla adından söz ettirmek istiyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan ancak "en iyi üçüncüler" arasına girerek üst tura yükselen Hatayspor, son 32 turunda Fransız ekibi LDLC ASVEL Feminin ile eşleşti.

Hatayspor, sadece 2 yabancı oyuncu bulunan yerli ağırlıklı kadrosuyla Avrupa'da başarıya odaklandı.

Fransız ekibiyle 15 Aralık Çarşamba saat 18.30'da sahasında karşılaşacak Hatayspor, ilk maçta alacağı başarılı sonuçla üst tur için avantaj elde etme hedefinde.

Hatay ekibi, turu geçerek Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor.

Başantrenör Baş: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Takımın başantrenörü Ekin Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun yoğun ve yorucu olduğunu ancak Hatay'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Son 32 turunda Fransız ekibiyle eşleştiklerini ve güçlü bir kadronun karşısına çıkacaklarını aktaran Baş, "Gerçekten zor bir süreç. Sadece 2 yabancı oyuncumuzla oynayacağız. Avrupa Kupası oynayan takımlar 5-6'ya kadar yabancı oynatabiliyor, biz 2 yabancı ve diğer Türk oyuncularımızla sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Baş, oyuncularına güvendiğini ve turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Bu turu geçersek çok büyük bir başarı elde etmiş olacağız ama oynayacağımız takım 'final oynayacak' diye gösterilen bir takım, çok yüksek bir bütçesi, çok kaliteli oyuncuları var. Tabii bu basketbol, oynanmadan hiçbir şey kazanılmaz." şeklinde konuştu.

Basketbol şube sorumlusu Akın: "İnançlı bir kadroya sahibiz"

Kulübün basketbol şube sorumlusu Ali Akın da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'ndan başarıyla çıktıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Son 32'ye kalmanın sevincini yaşadıklarını belirten Akın, şöyle konuştu:

"Çoğunluğu Türk oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Şu anda Türkiye Basketbol Ligi'nde ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda en az yabancı oyuncuyla mücadele eden takımız. Mütevazı bir bütçeye ama inançlı bir kadroya sahibiz. Terimizin son damlasına kadar mücadele edip kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Büşra Akbaş: "Elimizden geleni yapacağız"

Takımın oyun kurucusu Büşra Akbaş, grup maçlarının ardından "en iyi üçüncüler" arasına girip üst tura çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Avrupa maçları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her zaman güçlüyüz ve takım arkadaşlarımızla yan yanayız. Herkes iyi bir oyun sergileyecek ve sahada mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Büşra, takımda Türk oyuncu sayısının ağırlıklı olduğuna işaret ederek, "Türk oyunculara sorumluluk verildiğinde daha iyi şeyler olacağını göstermeye çalışıyoruz ve iyi mücadele veriyoruz." şeklinde konuştu.

Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da başarı hedefine odaklandı
Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da başarı hedefine odaklandı
Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da başarı hedefine odaklandı
Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da başarı hedefine odaklandı
Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da başarı hedefine odaklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da başarı hedefine odaklandı - Son Dakika Spor


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