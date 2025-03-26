Hatayspor Kayseri Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki antrenmanda taktik çalışması yaptı.
Hatay temsilcisi, yarın idmanın ardından Kayseri'ye hareket edecek.
Hatayspor ile Kayserispor 28 Mart Cuma günü saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.
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