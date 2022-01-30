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Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

30.01.2022 16:29
Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalıştı.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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