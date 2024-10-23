Hatayspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

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SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 10'uncu haftasında, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Kayserispor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

Ligde henüz galibiyet elde edemeyen bordo-beyazlılar Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda pas drili, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.