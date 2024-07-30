Hatayspor, Lamine Diack ile sözleşme imzaladı

Spor

Hatayspor, 23 yaşındaki futbolcu Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo beyazlılar, Daha önce FC Nantes ve Ankaragücü kulüplerinde forma giyen 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık sözleşme imzaladı. İmza törenine Sportif Direktörü Fatih Kavlak da katıldı. - HATAY