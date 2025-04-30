Hatayspor Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen idman 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi. - MERSİN