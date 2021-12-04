Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

İdmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

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AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi