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Hatayspor, Sakaryaspor'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Hatayspor, Sakaryaspor'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Strandberg'in 4 gol attığı maçta Hatayspor üstünlüğü elde etti ve bir üst tura çıktı.

Hatayspor, Sakaryaspor\'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi
16.01.2024 - 19:08,
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında topla ceza sahasına kat eden Dele-Bashiru'nun pasında Strandberg topu ağlara gönderdi. 1-0

14. dakikada defansın arkasına atılan ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kasongo'nun vuruşunu Bekaj kurtardı.

19. dakikada Murat Akpınar'ın ortasında arka direkte topla buluşan Dimitrov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

22. dakikada Burak Bekaroğlu'nun uzun mesafeli pasında topa hareketlenen Dele-Bashiru'nun aşırtma vuruşu dışarıya gitti.

23. dakikada Burak Yılmaz'ın topu kazanmasıyla başlayan Hatayspor atağında topla buluşan Strandberg'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

29. dakikada Kerim Alıcı'nın sağdan ortasında Strandberg'in kale önünden yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

31. dakikada Ghoulam'ın kullandığı serbest vuruşta Burak Bekaroğlu'nun kafa pasında topla buluşan Strandberg, topu kafayla ağlara gönderdi. 3-1

41. dakikada Ghoulam'ın defans arkasına gönderdiği topa hareketlenen Dele-Bashiru, savunma oyuncularını eksilterek topu kalecinin sağından filelere gönderdi. 4-1

51. dakikada Burak Süleyman'la yaptığı duvar pasında ceza sahasına hareketlenen Nsana Simon'un şutu az farkla dışarıya gitti.

78. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top ardından direğe çarparak kornere gitti.

83. dakikada ceza yayı üzerinden Boudjemaa'nın çektiği sert şutu kaleci İbrahim Demir kornere çeldi.

90.dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın pasında Strandberg fileleri havalandırdı. 5-1

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Kapluhan, Azad İlhan

Hatayspor: Bekaj, Ghoulam (Kamil Ahmet dk. 46), Burak Bekaroğlu, Burak Yılmaz, Kerim Alıcı (Ömer FarukBeyaz dk. 63), Massanga Matondo (Hodzic dk. 80), Aabid, Dele-Bashiru (Boudjemaa dk. 70), Joelson Fernandes, Rivas (Oğuzhan Matur dk. 63), Strandberg

Yedekler: Demir Sarıcalı, Cengiz Demir, İbrahim Demir, Aburjania, Engin Aksoy

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sakaryaspor: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes (Nsana Simon dk. 46), Rotman, Sinan Kurt (Kerem Aydın dk. 85), Burak Süleyman, Murat Akpınar, Berat Şanlı (Erdi Dikmen dk. 46), Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım (Umut Uzun dk. 77), Kasongo, Dimitrov (Ali Ülgen dk. 66)

Yedekler: Orhan Bostan, Bülent Uzun

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Goller: Strandberg (dk. 4, 23, 31 ve 90), Dele-Bashiru (dk.41) (Hatayspor), Dimitrov (dk.19) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Berat Şanlı, Oğuz Yıldırım, Erdi Dikmen (Sakaryaspor), Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İHA
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