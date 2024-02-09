Hatayspor, Trabzonspor maçı için İstanbul'da hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Hatayspor, Trabzonspor maçı için İstanbul'da hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Trabzonspor maçı için İstanbul\'da hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışmaları yapıldı. Hatayspor, pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

09.02.2024 15:40
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Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'de 25. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mersin'den Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için İstanbul'da giden Hatayspor, Başakşehir karşılaşması sonrası İstanbul'da kaldı. Bordo-beyazlılar, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 25 dakika antrenman yaptı. Antrenmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Hatayspor, pazartesi günü saat 17.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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