Hatayspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor, 8. haftada Trabzonspor ile Mersin'de yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Hataysporlu futbolcular, Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.
Dar alan ve 5'e 2 top kapma çalışması yapılan antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.
Bordo-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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