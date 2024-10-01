Hatayspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Mersin'de Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Hataysporlu futbolcular, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.

Dar alan ve taktik çalışması yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Bordo-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.