Hatayspor, yeni sezonda ilk 10 hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Hatayspor, yeni sezonda ilk 10 hedefliyor

Hatayspor'un basın sözcüsü Ahmet Atıç, yeni sezonda hedeflerinin ilk 10 içerisinde yer almak olduğunu belirtti. Atıç, Mersin'de düzenlediği basın toplantısında, Hatayspor'un büyük bir travmanın içerisinden çıktığını ve şehriyle birlikte Türkiye'ye spor anlamında bir mücadele örneği gösterdiğini ifade etti. Takımın şu anda Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü ve kadronun yüzde 80-85 oranında korunduğunu söyleyen Atıç, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu ve başarının sınırının olmadığını vurguladı.

26.07.2024 22:49
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Hatay spor'un basın sözcüsü Ahmet Atıç, başarının sınırının olmadığını belirterek, yeni sezonda hedeflerinin ilk 10 içerisinde yer almak olduğunu söyledi.

Atıç, Mersin'de düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra, özellikle son bir yılda kardeşlik örneği gösterdikleri için Mersinlilere teşekkür etti. 6 Şubat sabahı uyandıklarında duyguların kilitlendiği, hafızaların kaybolduğu, kelimelerin kifayetsiz kalacağı bir süreci yaşadıklarını aktaran Atıç, "Tabii bir insan zor günler geçirdiğinde sığınacak bir limanı, konuşlanacak bir komşusu olsun ister. Elhamdülillah sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mersin halkı, Mersin bize iyi bir komşuluk yaptı. Hataylı birçok kardeşimizi, Hatay'daki birçok hemşehrimizi Mersin'de adeta kendi evinde gibi ağırladınız. O zor günlerimizde, o sıkıntılı günlerimizde bizlere ev sahipliği yaptınız, dostluk yaptınız. Bunları inşallah ömür boyu unutmayacak ve bu kardeşliğimizi, gösterdiğiniz kadirşinaslığı inşallah gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

"Hatayspor büyük bir travmanın içerisinden çıktı"

Hatayspor'un büyük bir travmanın içerisinden çıktığını ve şehriyle birlikte Türkiye'ye spor anlamında bir mücadele örneği gösterdiğini ifade eden Atıç, "Hatayspor, geçen sezon sadece ligde mücadele etmedi. Hatayspor, aynı zamanda arkasında binlerce, belki de milyonlarca taraftarının bir miktar olsun, o üzüntülü günlerini, o psikolojik havadan bir miktar olsun, bir hafta bile olsa motive eden bir takım hüviyetine kavuştu. Bu açıdan Hatayspor'un gerçekten geçen yıl göstermiş olduğu mücadele takdire şayandı. Yaklaşık bir ay önce kongre yaptık ve yönetim olarak kolları sıvadık. Kurumsal bir hafızayla Hatay'ın, Hatayspor'un uzun yıllar bu lige damgasını vuracak adeta tüm Türkiye'nin takımı olma hüviyetiyle kurumsal bir yapı oluşturmak için yola çıktık" diye konuştu.

"Hatayspor sizin olsun istiyoruz"

Geçen haftadan itibaren Mersin'de bir takım ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Atıç, "Bu kapsamda aslında bir şeye şahit olduk ki; Hatay ile Mersin adeta kardeşliği çoktan ilan etmiş bir şehir olmuş. Bu kardeşliğimize bu yıl çok ama çok fazla ihtiyacımız var. Bizler belki vilayet olarak mülki idari olarak iki ayrı şehir olabiliriz. Ama biz aynı takımlar için; nasıl Mersin İdman Yurdu bizim kardeşimiz, kardeş takımımız ise Hatayspor da aynı göz bebeğimiz, kardeşimiz, benimsediğimiz bir kulüp olsun istiyoruz. Hatayspor sizin olsun istiyoruz. Bu mücadelede, bu gayrette, bu çalışmada da ayrı gayrı gözetmeksizin; zaten takdire şayan, zaten nesillere anlatılacak bir tarihi kardeşlik örneği ortaya koyuyorsunuz, bunu inşallah önümüzdeki yıl o güçlü taraftar desteklerimizle, güçlü birlikteliğimizle inşallah ortaya koyalım istiyoruz" dedi.

"Takım, yüzde 80-85 oranında kadrosunu korudu"

Takımın şu anda Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Atıç, ağustos ayının hemen başında da Erdemli'deki tesislerde hazırlıkların süreceğini kaydetti. Bu sezon yine Mersin Stadı'nda Süper Lig coşkusunu hep beraber yaşayacaklarını dile getiren Atıç, şöyle devam etti:

"Takım, yüzde 80-85 oranında kadrosunu korudu. Üzerine takviyeler yaparak yoluna devam ediyor. Şu anda 4 futbolcumuzu renklerimize bağladık. İnşallah 2 yabancı 4-5 futbolcu daha takviye yapılacak. Takım olarak motivasyonumuz yüksek. Rakiplerimizin bizden çekineceği ama aynı zamanda mücadelesini 90 dakikaya yayan bir takım olma hedefindeyiz. Teknik kadroyla yönetim gayet uyumlu çalışıyor. Başarının sınırı yok ama yeni sezonda hedefimiz ilk 10 içerisinde yer almak." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor, yeni sezonda ilk 10 hedefliyor - Son Dakika

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