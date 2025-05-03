Hatice Yel, Olimpiyat Hedefli Atıcılık Yolu - Son Dakika
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Spor

Hatice Yel, Olimpiyat Hedefli Atıcılık Yolu

Hatice Yel, Olimpiyat Hedefli Atıcılık Yolu

Kütahyalı milli sporcu Hatice Yel, atıcılıkta dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor.

03.05.2025 11:21
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Kütahya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği yaz spor okullarında atıcılık antrenörü tarafından keşfedilen, katıldığı birçok müsabaka ve şampiyonada çeşitli dereceler elde eden milli sporcu Hatice Yel, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor.

Ortaokul son sınıf öğrencisiyken yaz spor okullarına katılan ve burada atıcılık antrenörü Kübra Koçak Şahin ile tanışan Yel, antrenörünün yönlendirmesiyle antrenmanlara başladı.

Katıldığı ikinci müsabakasında milli takıma seçilen Yel, 2023'te Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'ne de birincilikle yerleşti.

Okul ve antrenmanlarını birlikte yürüten Yel, AA muhabirine, atıcılık sporunu çok sevdiğini söyledi.

Ocak ayında Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'na katılan ve 10 metre havalı tüfek genç kadınlar kategorisinde yurt dışı baraj puanını geçerek sıralamada Türkiye birincisi, finalde de Türkiye ikincisi olan Yel, şunları kaydetti:

"Atıcılık sporuna merak ederek başladım. Antrenörümle tanıştıktan sonra onunla çalışmalara başladık. Milli takıma seçildikten sonra da hem bireysel hem de takım olarak birçok dünya ve Avrupa dereceleri elde ettik. Aynı zamanda Türkiye şampiyonluğu ve final rekortmenliği derecem de bulunuyor."

Hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan milli sporcu, "Hedefimde mayıs ayında Almanya'da düzenlenecek Dünya Kupası Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Yine ABD'nin Los Angeles kentinde 2028'de düzenlenecek Yaz Olimpiyatları katılıp, orada derece almak istiyorum. Ardından da dünya ve Avrupa şampiyonlukları var. Oralarda da ülkeme madalya kazandırmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Yusuf Dikeç motivasyonunu artırdı

Hatice Yel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in spor yaşantısında motivasyonunu artırdığının altını çizdi.

Dikeç'i örnek aldığını ifade eden Yel, "Yusuf Dikeç, hem branşımızın önünü açtı hem de motivasyonumuzu artırdı. Biz de aynı şekilde dereceler almak istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz." diye konuştu.

Yel'in antrenörü Kübra Koçak Şahin de sporcusunun atıcılıkta yetenekli ve istekli olduğuna değinerek, "Müsabakalara çok ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımız da en iyi performansı sağlayabilecek şekilde yapıyoruz. Hedefimiz, olimpiyatlar. Biz de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de Kütahya'da sporculara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatice Yel, Olimpiyat Hedefli Atıcılık Yolu - Son Dakika

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