Hatipoğlu'ndan Hakem Doman'a Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hatipoğlu'ndan Hakem Doman'a Sert Tepki

Hatipoğlu\'ndan Hakem Doman\'a Sert Tepki

Galatasaray Yöneticisi Hatipoğlu, Sivasspor maçındaki hakem Turgut Doman'ı eleştirdi, Barış'ı savundu.

08.12.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Trendyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor'u 3-2 yendikleri maçın hakemi Turgut Doman'a sert tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Hatipoğlu, galibiyetten dolayı futbolcularını kutladı.

Müsabakanın hakemi Turgut Doman'ı eleştiren Hatipoğlu, "Açıkça Galatasaray'a düşmanlık edeceklerini ilan ettiler de milli futbolcuya da mı bu düşmanlık devam edecek? Bugün Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareketi izleyip sessiz kalan bir hakemin düdüğünü bu gece asması lazım. Eğer bu hakem pozisyonu izleyip hala kırmızı kart vermiyorsa demek ki hakemlikten nasibini almamış bir insan. Bu gece bu hakem düdüğünü asmak zorundadır." diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı hakkında da bilgi veren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Barış'ın durumu kötü, şu anda sakatlığının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu net olarak söylemek lazım ki bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman bunun bir futbol maçından çıkmış oyuncu olduğunu söylemek mümkün değil. Dizinde, bileğinde... 'Ayakkabısına bastı diye vermedim.' diyor. Ayakkabıya mı basmış, dizine mi basmış? Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla geliyor."

Hatipoğlu, bir gazetecinin daha önce yapmış olduğu "Biz hepsini yeneceğiz." şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine, "Evet bugün yendik ama bizim soyunma odası matem yeri gibiydi. Lanet olsun böyle 3 puana. Bu oyuncular yarın milli mücadele verecek. Perşembe günü ülkeyi Avrupa Ligi'nde temsil edeceğiz, el insaf." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Barış Alper Yılmaz, İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Sivasspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatipoğlu'ndan Hakem Doman'a Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
20:15 Muhalifler, Baas’ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında Muhalifler, Baas'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında
19:45 Rusya, Suriye’deki Durum Karşısında Türkiye’den Yardım İstedi Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi
19:34 İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye
15:05 14 katlı binadaki patlamada ’’intihar’’ iddiası 14 katlı binadaki patlamada ''intihar'' iddiası
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:44 Hülya Avşar’ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki’den yanıt Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt
14:19 Asgari ücret konusunda tartışmalar şiddetlendi Asgari ücret konusunda tartışmalar şiddetlendi
14:16 Acil koduyla uyardılar Suriye’yi terk edin Acil koduyla uyardılar! Suriye'yi terk edin
14:12 MİT, PKK’nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever’i Irak’ta etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
14:00 Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti
13:59 Katar Emiri, Suriye’deki savaşta tarafını belli etti Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
13:59 Çin’den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle Trump duymasın Çin'den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle! Trump duymasın
13:48 Beşiktaş’ta İsviçreli iş insanının evini soyan “Şilili Escobar“ tutuklandı Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının evini soyan "Şilili Escobar" tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 21:44:26. #1.12#
SON DAKİKA: Hatipoğlu'ndan Hakem Doman'a Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.